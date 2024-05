Singapore Airlines: «Αναταράξεις εκτόξευαν επιβάτες...»

Ειδικότερα, ο 28χρονος επιβάτης, Dzafran Azmir, δήλωσε:

«Μερικοί άνθρωποι χτύπησαν το κεφάλι τους στις καμπίνες αποσκευών, χτύπησαν σημεία όπου υπάρχουν φώτα και μάσκες».

Το τι συνέβη στην πτήση είναι ακόμα ασαφές. Ένας επιβάτης είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να «γέρνει προς τα πάνω και έτρεμε».

Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία προς την Μπανγκόκ, όπου και προσγειώθηκε αναφέρει το Skynews το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα συγκλονιστικό βίντεο.

Σε ανακοίνωσή της, η Singapore Airlines ανέφερε ότι η πτήση SQ321, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Χίθροου του Λονδίνου προς τη Σιγκαπούρη τη Δευτέρα, αντιμετώπισε σοβαρές αναταράξεις κατά τη διαδρομή.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τραυματίες και ένας νεκρός στο Boeing 777-300ER. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος», ανέφεραν και πρόσθεσαν πως «η Singapore Airlines εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του νεκρού».

