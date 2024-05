Singapore Airlines: Αυτός είναι ο 73χρονος που έχασε τη ζωή του

Οι ξαφνικές αναταράξεις, για τις οποίες αρκετοί επιβάτες δεν ήταν προετοιμασμένοι αφού δεν ήταν στις θέσεις τους για να φορέσουν τη ζώνη τους, είχαν ως συνέπεια τον θάνατο του 73χρονου Βρετανού, ενώ άλλοι 30 έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι 7 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Να σημειωθέι πως ο 73χρονος ταξίδευε με τη σύζυγό του, η οποία νοσηλεύεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Οι μαρτυρίες των επιβατών

Ο 28χρονος επιβάτης, Dzafran Azmir, δήλωσε:

«Μερικοί άνθρωποι χτύπησαν το κεφάλι τους στις καμπίνες αποσκευών, χτύπησαν σημεία όπου υπάρχουν φώτα και μάσκες».

Το τι συνέβη στην πτήση είναι ακόμα ασαφές. Ένας επιβάτης είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να «γέρνει προς τα πάνω και έτρεμε».

«Μια κυρία ούρλιαζε από τον πόνο»

«Ένα μέλος του πληρώματος της Singapore Airlines είπε ότι ήταν μακράν το χειρότερο ταξίδι στα 30 χρόνια που πετάει», λέει ο Άντριου, που ήταν επιβάτης στη συγκεκριμένη πτήση.

Επίσης, περιγράφει ότι είδε κάποιους επιβάτες να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να φωνάζουν για απινιδωτή.

Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατούσε μέσα στο αεροσκάφος, είπε: «Τόσοι πολλοί τραυματίες με εκδορές στο κεφάλι, ματωμένα αυτιά...». «Μια κυρία ούρλιαζε από τον πόνο. Δεν μπορούσα να τη βοηθήσω, απλώς της έφερα νερό».

«Σας αγαπώ» - Έστελναν μηνύματα στους αγαπημένους τους

Στις 09:10 σήμερα το πρωί, η Άλισον Μπάρκερ έλαβε μήνυμα από τον γιο της. Έγραφε: «Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είμαι σε μια επικίνδυνη πτήση. Το αεροπλάνο κάνει αναγκαστική προσγείωση... Σας αγαπώ όλους».

Ο γιος της, Τζος, ταξίδευε για διακοπές στο Μπαλί. Η Άλισον δεν είχε νέα του για δύο ώρες.

«Ήταν τρομακτικό», περιγράφει η γυναίκα στο BBC. «Δεν ήξερα τι συνέβαινε. Δεν ξέραμε αν είχε επιβιώσει, ήταν τόσο αγχωτικό. Ήταν οι μακρύτερες δύο ώρες της ζωής μου. Ήταν απαίσιο, ήταν τρομακτικό».

Τελικά κατάφερε να μιλήσει στον Τζος, που ήταν στην πτήση της Singapore Airlines.

«Τη μια στιγμή απλώς καθόταν, φορώντας τη ζώνη ασφαλείας και την επόμενη στιγμή πρέπει να έχασε τις αισθήσεις του γιατί βρέθηκε στο πάτωμα μαζί με άλλους ανθρώπους. Υπήρχε νερό παντού, αίμα παντού, τα αντικείμενα των ανθρώπων ήταν σκορπισμένα σε όλο το αεροπλάνο».

«Ξαφνικά βρέθηκα στην οροφή»

Ένας Βρετανός που ταξίδευε με την οικογένειά του στην πτήση διηγείται πώς ξεκίνησαν οι αναταράξεις.

«Είχαν περάσει περίπου 10 ώρες πτήσης, οπότε υπήρχαν άνθρωποι που περπατούσαν. Και δεν υπήρχε καμία ένδειξη για να βάλουμε τις ζώνες ασφαλείας», λέει.

«Δεν υπήρχαν αναταράξεις πριν από αυτό. Από καθόλου αναταράξεις έφτασε σε αυτή. Το αεροπλάνο δεν κουνούσε καθόλου και μετά απλά χτύπησα στην οροφή. Ξαφνικά, βρέθηκα έτσι», συμπληρώνει.

«Ο γιος μου έπεσε στο πάτωμα. Άκουσα ότι ένας τύπος χτύπησε στην οροφή της τουαλέτας και τραυματίστηκε και αυτός αρκετά άσχημα».

Η νέα ανακοίνωση της Singapore Airlines

Η Singapore Airlines εξέδωσε ακόμη μία ανακοίνωση, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των τραυματισμένων επιβατών.

Λέει ότι η πτήση από τη Σιγκαπούρη προς το Λονδίνο αντιμετώπισε «ξαφνικές ακραίες αναταράξεις» πάνω στα 37.000 πόδια (11.300 μέτρα) περίπου 10 ώρες μετά την αναχώρηση.

Ο πιλότος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έστειλε το αεροσκάφος στην Μπανγκόκ.

Έως τις 19:50 ώρα Σιγκαπούρης (11:50 ώρα Ελλάδας), 30 άτομα νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ.

«Η Singapore Airlines εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του θανόντος. Ζητάμε βαθιά συγγνώμη για την τραυματική εμπειρία που υπέστησαν οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματός μας σε αυτή την πτήση. Παρέχουμε κάθε απαραίτητη βοήθεια κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου», προσθέτει.

Θυμίζουμε πως το αεροπλάνο αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία προς την Μπανγκόκ, όπου και προσγειώθηκε αναφέρει το Skynews το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα συγκλονιστικό βίντεο.

Σε ανακοίνωσή της, η Singapore Airlines ανέφερε ότι η πτήση SQ321, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Χίθροου του Λονδίνου προς τη Σιγκαπούρη τη Δευτέρα, αντιμετώπισε σοβαρές αναταράξεις κατά τη διαδρομή.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τραυματίες και ένας νεκρός στο Boeing 777-300ER. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος», ανέφεραν και πρόσθεσαν πως «η Singapore Airlines εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του νεκρού».

One person dead after severe turbulence on London-Singapore SIA flight SQ321 dropped about 6000 feet due to an air pocket. One person deadhttps://t.co/8C6Ya22B46pic.twitter.com/YEK6CwvJPu