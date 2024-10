Σινουάρ: Ευκαιρία για εκεχειρία βλέπουν οι ΗΠΑ πίσω από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς

Κατά την άφιξη του στην Γερμανία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αισιόδοξος για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Επιπλέον, όπως δήλωσε, προέτρεψε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου «να κάνει επίσης αυτή την στιγμή μία ευκαιρία για να να αναζητήσουμε έναν δρόμο προς την ειρήνη, ένα καλύτερο μέλλον στη Γάζα χωρίς απώλειες».

Biden Says Sinwar Death 'Opportunity to Seek Path to Peace' https://t.co/k4aFfkoo6ipic.twitter.com/kOfiE9Sxfh