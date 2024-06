Σκάφος της Κίνας προσεληνώθηκε στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού

Η αποστολή, διάρκειας 53 ημερών, που άρχισε την 3η Μαΐου, αναμένεται να επιτρέψει, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων, να συγκεντρωθούν για πρώτη φορά δείγματα από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, περιοχή του δορυφόρου της Γης η οποία σπανίως εξερευνάται.

Ο ανιχνευτής θα προσπαθήσει να συλλέξει σεληνιακό υλικό και να διεξαγάγει πειράματα στη ζώνη προσσελήνωσης.

