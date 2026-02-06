Σκάνδαλο Επστάιν: Η Νορβηγία έτοιμη να ερευνήσει αποκαλύψεις που εκθέτουν πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς - Real.gr

Quantcast
Σκάνδαλο Επστάιν: Η Νορβηγία έτοιμη να ερευνήσει αποκαλύψεις που εκθέτουν πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς
Σκάνδαλο Επστάιν: Η Νορβηγία έτοιμη να ερευνήσει αποκαλύψεις που εκθέτουν πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς

16:30, 06/02/2026
Σκάνδαλο Επστάιν: Η Νορβηγία έτοιμη να ερευνήσει αποκαλύψεις που εκθέτουν πολιτικούς και δημόσιους λειτουργούς

  • Η Νορβηγία ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για τυχόν σχέσεις του πρώην υπουργού της των Εξωτερικών με τον Τζέφρι Επστιν, καθώς πρόσωπα του δημοσίου βίου, όπως η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ και ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, έχουν εκτεθεί. Το σκάνδαλο έχει φέρει στην επιφάνεια επαφές του σεξουαλικού εγκληματία με πολιτικούς και μέλη βασιλικών οίκων.
  • Η υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος της νορβηγικής αστυνομίας διεξάγει έρευνα για τον Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ ως ύποπτο για διακεκριμένη διαφθορά. Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ζητηθεί η άρση της διπλωματικής ασυλίας που απολαμβάνει ο Γιάγκλαντ.
  • Οι φάκελοι που δόθηκαν πρόσφατα στην δημοσιότητα δείχνουν πυκνή αλληλογραφία ανάμεσα στον Επστιν και την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα το 2008.

Η Νορβηγία ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για τυχόν σχέσεις του πρώην υπουργού της των Εξωτερικών με τον Τζέφρι Επστάιν, την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του σκανδάλου που έχει φέρει στην επιφάνεια επαφές του σεξουαλικού εγκληματία με πολιτικούς, μέλη βασιλικών οίκων και στελέχη της άκρας δεξιάς.

Μετά την δημοσίευση της τελευταίας δέσμης των φακέλων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η Νορβηγία, έδρα της Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης και πυλώνας της διεθνούς διπλωματίας, βρέθηκε στο προσκήνιο.

Πρόσωπα του δημοσίου βίου όπως η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ και ο πρώην πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ έχουν εκτεθεί και βρίσκονται υπό εξέταση. Το ίδιο ισχύει για τον πρώην υπουργό Εξωτερικών και σήμερα επικεφαλής του World Economic Forum Μπέργκε Μπρέντε, τη Μόνα Γιουλ, πρεσβευτή στην Ιορδανία και το Ιράκ και τον σύζυγό της Τέργε Ρεντ-Λάρσεν.

Ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ έχει χρηματίσει πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης, ενώ οι Μόνα Γιουλ και Τέργε Ρεντ-Λάρσεν συνέβαλαν στην εγκατάσταση του μυστικού διαύλου επαφών ανάμεσα στην Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και την ισραηλινή κυβέρνηση που οδήγησαν στις συμφωνίες του Οσλο (1993-1995).

Ηταν για όλους γνωστό ότι διατηρούσαν σχέσεις με τον Τζέφρι Επστάιν, αλλά οι νέοι φάκελοι πρόσθεσαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα περισσότερα πολιτικά κόμματα του νορβηγικού κοινοβουλίου εμφανίζονται έτοιμα να υποστηρίξουν την διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας στο υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης.

Διακεκριμένη διαφθορά

Η υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος της νορβηγικής αστυνομίας ανακοίνωσε χθες ότι διεξάγει έρευνα για τον Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ ως ύποπτο για διακεκριμένη διαφθορά. Ο συνήγορός του δήλωσε ότι ο πελάτης του είναι βέβαιος ότι η αθωότητά του θα αποδεχθεί και ότι πρόκειται να συνεργασθεί.

Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ζητηθεί η άρση της διπλωματικής ασυλίας που ο Γιάγκλαντ απολαμβάνει ως πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρώπης (2009-2019). Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ούτε οι Μόνα Γιουλ και Τέργε Ρεντ-Λάρσεν απάντησαν στα ερωτήματα που τέθηκαν στον συνήγορό τους και στο υπουργείο Εξωτερικών. Η Μόνα Γιουλ έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα μεσούσης της εσωτερικής έρευνας για την υπόθεση.

Ο Μπρέντε δήλωσε ότι δεν γνώριζε το μέλλον του Επστάιν και τις εγκληματικές του δραστηριότητες πριν από την πρώτη τους συνάντηση το 2018 και ότι λυπάται που δεν έκανε λεπτομερέστερη έρευνα για το πρόσωπό του.

Οι φάκελοι που δόθηκαν πρόσφατα στην δημοσιότητα δείχνουν πυκνή αλληλογραφία ανάμεσα στο Επστάιν και την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα το 2008.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

