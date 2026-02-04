Σκάνδαλο Έπστιν: Ο Κιρ Στάρμερ «λυπάται» για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στην θέση του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον - Real.gr

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι «λυπάται» για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στην θέση του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον , πόστο από το οποίο απομακρύνθηκε τον Σεπτέμβριο εξαιτίας των σχέσεών του με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

«Είπε ψέματα επανειλημμένως στο επιτελείο μου όταν του τέθηκαν ερωτήσεις για την σχέση με τον Έπστιν πριν και κατά την διάρκεια της θητείας του ως πρεσβευτή. Λυπάμαι που τον διόρισα», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων και πρόσθεσε ότι έχει την πρόθεση να δώσει στην δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον, καθώς και με την ανάκλησή του, εκτός όσων έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ