Σκάνδαλο στην Ισλανδία: Παραιτήθηκε υπουργός - Είχε αποκτήσει παιδί με 15χρονο το 1989 - Real.gr

Η Ισλανδή υπουργός αρμόδια για τα παιδιά παραιτήθηκε αφού παραδέχθηκε ότι είχε αποκτήσει παιδί με έναν έφηβο πριν από 30 και πλέον χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η Ασθιλντούρ Λόα Θορσντότιρ δήλωσε σε συνέντευξή της ότι είχε ξεκινήσει σχέση με ένα αγόρι 15 ετών όταν εκείνη ήταν 22 ετών και σύμβουλος σε θρησκευτική ομάδα. Γέννησε το παιδί τους όταν αυτή ήταν 23 ετών και αυτός 16 ετών.

Το BBC αναφέρει ότι η πρωθυπουργός Κριστρούν Φροσταντότιρ έμαθε για το γεγονός μόλις το βράδυ της Πέμπτης, οπότε και το αποκάλυψε το ισλανδικό πρακτορείο ειδήσεων RUV. Κάλεσε αμέσως την υπουργό Παιδείας στο γραφείο της και αυτή υπέβαλε την παραίτησή της.

Ο νεαρός, που ονομάζεται Έιρικ Άσμουντσον, είχε ενταχθεί σε θρησκευτική ομάδα λόγω των δυσκολιών μέσα στην οικογένειά του.

Η σχέση του με την Θορσντότιρ ήταν μυστική, αλλά ο νεαρός ήταν παρών στη γέννηση του παιδιού του και πέρασε τον πρώτο χρόνο μαζί του. Ωστόσο αυτό άλλαξε όταν η Θορσντότιρ γνώρισε τον σημερινό της σύζυγο.

Iceland’s Minister for Children quits after admitting she had a baby with 16-year-old boy: report https://t.co/YiRpsbDdGo pic.twitter.com/1itCYmUqQs

— New York Post (@nypost) March 21, 2025