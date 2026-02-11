Σκηνές χάους στην τουρκική Βουλή: Βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια κατά την ορκωμοσία των νέων υπουργών - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στα χέρια πιάστηκαν στην τουρκική βουλή στελέχη του κυβερνώντος κόμματος σήμερα κατά την διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας των νεοδιορισθέντων υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών μετά το μίνι ανασχηματισμό που πραγματοποίησε ξαφνικά την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην Ολομέλεια προσήλθαν ο εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιουρλέκ για να ορκιστεί υπουργός Δικαιοσύνης και ο κυβερνήτης του Ερζερούμ Μουσταφά Τσιφτσί για να αναλάβει το υπουργείο Εσωτερικών.

Το CHP υποστήριξε ότι ο Γκιουρλέκ δεν μπορούσε να ορκιστεί, καθώς δεν είχε παραιτηθεί από τη θέση του γενικού εισαγγελέα. Το AKΡ αντέτεινε ότι η διαδικασία είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Ο αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Μπεκίρ Μποζντάγ, δήλωσε ότι δεν υπήρξε διαδικαστική παρατυπία.

Μετά την πρόσκληση του Μποζντάγ προς τον Γκιουρλέκ να ανέβει στο βήμα για να ορκιστεί, οι βουλευτές του CHP άρχισαν να διαμαρτύρονται και κατέλαβαν το βήμα. Βουλευτές του AKP κινήθηκαν επίσης προς το σημείο, με αποτέλεσμα να προκληθεί συμπλοκή γύρω από το βήμα.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, ο βουλευτής του AKP στην Άγκυρα Οσμάν Γκιοκτσέκ επιτέθηκε με γροθιά στον βουλευτή του CHP από τη Σανλιούρφα, Μαχμούτ Τανάλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τανάλ τραυματίστηκε στη μύτη και παρουσίασε αιμορραγία.

Παρά τη σύγχυση και τις αντεγκλήσεις, ο Ακίν Γκιουρλέκ ορκίστηκε εν μέσω της έντασης, με βουλευτές του AKP να σχηματίζουν κύκλο γύρω του. Αμέσως μετά, στο βήμα ανέβηκε και ο Μουσταφά Τσιφτσί, ο οποίος ορκίστηκε με παρόμοιο τρόπο.

Δείτε βίντεο:

🔴#SONDAKİKA | TBMM’de Mahmut Tanal ile Osman Gökçek dahil birçok milletvekili yumruklaştı. Kavga Akın Gürlek’in yemin töreni öncesi yaşandı. (Video: Tamer Arda Erşin)

pic.twitter.com/CXQSBWYHar — Kısa & Öz HABER (@KisaveOzHaber) February 11, 2026