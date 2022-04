Σκηνές φρίκης στην ουκρανική πόλη Μπούσα μετά την επέλαση των ρωσικών δυνάμεων

«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πυροβολήθηκαν, σκοτώθηκαν, με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού», λέει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ανατόλι Φεντορούκ, ο δήμαρχος αυτής της πόλης που βρίσκεται βορειοδυτικά του Κιέβου, και ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες έρχονται να ανακαταλάβουν την πόλη από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ένας από τους άνδρες έχει δεμένα τα χέρια του πίσω από την πλάτη του με ένα κομμάτι λευκό ύφασμα, ένα ουκρανικό διαβατήριο που βρίσκεται στο πάτωμα δίπλα του.

Υπάρχουν πτώματα σε όλη την πόλη, μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό ή σε αυτήν ή την άλλη πλευρά του δρόμου.

Τα δεκαέξι από τα είκοσι πτώματα σωριασμένα στο πεζοδρόμιο ή στην άκρη αυτού. Τρεις είναι στη μέση του δρόμου και ένας άλλος στην αυλή ενός σπιτιού. Ακόμη ένας δίπλα σε ένα παρατημένο αυτοκίνητο και άλλοι δύο ξαπλωμένοι δίπλα σε ποδήλατα - ο ένας με ορτοκαλί γάντια και μια μαύρη μπαλακλάβα, ξαπλωμένος πλάι με το ποδήλατό του πάνω του, σαν να είχε πέσει και να μην μπορεί να σηκωθεί.

Το δέρμα στα πρόσωπα τους με κηρώδη μορφή, υποδηλώνοντας ότι τα πτώματα ήταν εκεί για τουλάχιστον αρκετές ημέρες.

Bucha is a tragedy of the whole world! What I saw today is hard to put into words. Tell the details @VelshiMSNBC#WARINUKRAINE#Buchapic.twitter.com/QB018s5wsQ