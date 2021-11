Σκηνές πανικού σε μουσικό φεστιβάλ στο Τέξας: Τουλάχιστον 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες - Σκληρές εικόνες

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίσθηκαν ποδοπατημένοι από το πλήθος κατά την εναρκτήρια βραδιά του μουσικού φεστιβάλ Astroworld χθες, Παρασκευή, στο Χιούστον, δήλωσαν αξιωματούχοι και έκαναν γνωστό μέσα ενημέρωσης.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χιούστον Σάμιουελ Πένια επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες (τοπική ώρα) έξω από το πάρκο NRG.

#ASTROWORLDFest Dozens injured during ongoing events at Astroworld Fest in Houston EMS Report: 50+ concert goers have been transported to nearby hospitals, Injury reports include: Overdose ,Heat exhaustion, Alcohol poisoning , Compressive asphyxiation pic.twitter.com/TNmqYiWmEo — ???? ?Space Cowboy ? ???? (@Sm_Tritip) November 6, 2021

Ο Πένια δήλωσε πως, γύρω στις 9 μ.μ., το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για μια συναυλία του ράπερ Τράβις Σκοτ άρχισε να συνωθείται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής προκαλώντας πανικό και τραυματισμούς.

Άνθρωποι άρχισαν να σωριάζονται αναίσθητοι και η αναταραχή κλιμακώθηκε μέχρι τις 9:38 μ.μ., όταν σημειώθηκε ένα «επεισόδιο με μαζικά θύματα», δήλωσε ο Πένια.

??????#URGENT: Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas#Houston l #TX A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients. Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) November 6, 2021

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μετέφερε στα νοσοκομεία 17 ανθρώπους, 11 από τους οποίους μεταφέρθηκαν με καρδιακή ανακοπή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την τραγωδία.

«Πιστεύω πως έιναι πολύ σημαντικό να μη κάνει κανείς μας εικασίες. Κανένας δεν έχει απόψε όλες τις απαντήσεις», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον Τρόι Φίνερ. «Αν δεν έχεις τα γεγονότα, αν δεν έχεις αποδείξεις, είναι καλύτερα να μην μιλάς. Έχουμε εδώ πληγωμένες οικογένειες», πρόσθεσε.

Ο Φίνερ πρόσθεσε πως οι οργανωτές και ο Σκοτ συνεργάζονται με την αστυνομία.

YALL stay safe at astroworld bunch of people died out here. pic.twitter.com/HbLS8NMxBS — mikethestranger (@mikethestrange) November 6, 2021

Η εταιρεία Live Nation, που ήταν ο οργανωτής της εκδήλωσης, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

«Όλα συνέβησαν μεμιάς. Έμοιαζε να συνέβησαν όλα μέσα σε λίγα μόλις λεπτά», δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον Λάρι Σάτεργουαϊτ.

«Ξαφνικά είχαμε ανθρώπους στο έδαφος με κάποιου είδους καρδιακή προβολή ή κάποιου είδους ιατρικό επεισόδιο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Houston Chronicle, ο Σκοτ σταμάτησε πολλές φορές στη διάρκεια της 75λεπτης παράστασής του όταν εντόπισε θεατές σε κίνδυνο κοντά στο μπροστινό μέρος της σκηνής.

Ο ράπερ ζήτησε από τα μέλη της ασφάλειας να βεβαιωθούν πως οι άνθρωποι αυτοί ήταν εντάξει και να τους βοηθήσουν να βγουν από το πλήθος. Οχήματα έκτακτης ανάγκης με σειρήνες και τους φάρους τους να αναβοσβήνουν πέρασαν αρκετές φορές μέσα από το πλήθος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έγραψε στο Twitter πως έχει δημιουργηθεί ένα κεντρο επανένωσης για οικογένειες που δεν έχουν νέα από αγαπημένους τους στο φεστιβάλ.

Ένα πλήθος 50.000 ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τη διήμερη εκδήλωση, πρόσθεσε η εφημερίδα. Η δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ ματαιώθηκε.

Σύμφωνα με τη εφημερίδα Houston Chronicle, η δικαστής της κομητείας Χάρις Λίνα Ιντάλγκο έκανε λόγο για μια «εξαιρετικά τραγική νύκτα».