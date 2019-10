Σκηνές χάους στη βουλή του Χονγκ Κονγκ - Αποδοκίμασαν και διέκοψαν την ομιλία της Κάρι Λαμ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΦΩΤΟ: AFP

Ωστόσο λίγη ώρα προτού ξεκινήσει την ομιλία της κάποιοι βουλευτές της αντιπολίτευσης εισήλθαν στο τοπικό κοινοβούλιο και άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα εμπνευσμένα από το κίνημα διαμαρτυρίας, όπως «Απελευθερώστε το Χονγκ Κονγκ», ενώ ανήρτησαν και ένα πανό που έγραφε «Πέντε αιτήματα, κανένα λιγότερο».

Έπειτα από περίπου 30 λεπτά διαμαρτυρίας, και αφού προσπάθησε δύο φορές να ξεκινήσει την ομιλία της, η Λαμ τελικά αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το κοινοβούλιο.

#NOW - the #legco meeting for #policyaddress2019 is adjourned due to protest inside, #carrielam walks out to angry #pandemspic.twitter.com/k9rACExpxC