Σκηνές χάους στην Τουρκία: Πρόβλεψη σοκ σεισμολόγου- «Έρχεται δεύτερη καταστροφή» προειδοποιεί ο ΠΟΥ -Βίντεο

Στην Τουρκία, άνθρωποι αναγκάζονται να λεηλατήσουν σούπερ μάρκετ για να εξασφαλίσουν λίγα τρόφιμα, ενώ φουντώνει η οργή για την ελλιπή απάντηση της κυβέρνησης Ερντογάν στην πρωτοφανή κρίση που πλήττει τη χώρα.

Παράλληλα, τα σωστικά συνεργεία, ανάμεσα στα οποία και οι δύο ομάδες της ΕΜΑΚ που μέχρι στιγμής έχουν σώσει πέντε ανθρώπους, συνεχίζουν να απεγκλωβίζουν ζωντανούς μέσα από κατεστραμμένα κτίρια.

Σοκαριστική πρόβλεψη για σχεδόν 200.000 εγκλωβισμένους

Την ίδια ώρα, ανατριχίλα προκαλεί η πρόβλεψη του Τούρκου σεισμολόγου, Οβγκούν Αχμέτ Ερκάν, ο οποίος υπολογίζει πως περίπου 200.000 Τούρκοι πολίτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια του φονικού σεισμού.

Ο σεισμολόγος κατέληξε σε αυτό το νούμερο, κάνοντας μία χονδρική εκτίμηση ότι τα 6.000 κτίρια που κατέρρευσαν είχαν κατά μέσο όρο 4 ορόφους με 8 διαμερίσματα το καθένα στα οποία ζούσε τουλάχιστον ένα άτομο.

Ελπίδα μέσα στην κόλαση

Ρίγη συγκίνησης προκαλούν την ίδια ώρα τα βίντεο που δημοσιεύουν τουρκικά MME, σε μια προσπάθεια να δώσουν ελπίδα σε όσους περιμένουν κάποιο νέο για τους ανθρώπους τους. Πυροσβέστες από την Αττάλεια που επιχείρησαν στην περιοχή Καχραμανμαράς έσωσαν τον νεαρό Ντογκάν Ακόκ, 64 ώρες μετά τον σεισμό, με το αγόρι να γράφει στα συντρίμμια τη φράση «μην χάνετε την ελπίδα σας».

Ένα ακόμα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η διάσωση μιας μητέρας με το 5 χρονών αγοράκι της, αφού παρέμειναν κάτω από τα συντρίμμια για 68 ώρες, όπως αναφέρει η Daily Mail. Η 33χρονη Σεράπ Τοπάλ και ο γιος της, Μεχμέτ Χαμζά Τοπάλ, εγκλωβίστηκαν στα ερείπια του σπιτιού τους στο Καχραμάνμαρας μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ.

Η μητέρα και το παιδί, καλυμμένοι από σκόνη και συντρίμμια, είδαν τους Βρετανούς εθελοντές της SARAID και τους Γερμανούς διασώστες της At Fire να καταφέρνουν να τους σώζουν τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/2), ενώ «εξέπνεε» το κρίσιμο «παράθυρο» των 72 ωρών που θεωρείται καθοριστικό για την ανεύρεση επιζώντων.

Οργή, θλίψη και απόγνωση

Την ίδια ώρα, οργή, θλίψη και απόγνωση επικρατεί από τους επιζώντες του φονικού σεισμού που έχουν μείνει άστεγοι, χωρίς τρόφιμα και νερό και καταγγέλλουν την κυβέρνηση Ερντογάν για εγκληματικές καθυστερήσεις.

Μέσα σε ένα σκηνικό χάους, περιμένουν σε ουρές τροφίμων, καταφεύγουν σε λεηλασίες και... καίνε τα συντρίμμια των σπιτιών τους για να ζεσταθούν. Για μία «δεύτερη καταστροφή» μετά την πρώτη προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, ο Ρόμπερτ Χόλντεν, διευθυντής αντιμετώπισης περιστατικών του ΠΟΥ είπε ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που επιζούν «στην ύπαιθρο σε φρικτές συνθήκες», χωρίς πρόσβαση σε νερό, καύσιμα, ηλεκτρισμό και τηλέφωνο».

«Κινδυνεύουμε να δούμε μια δευτερεύουσα καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε περισσότερους ανθρώπους από την αρχική καταστροφή, αν δεν κινηθούμε με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση που κάνουμε στην έρευνα και τη διάσωση», είπε. Αυτό δεν είναι εύκολο έργο... Η κλίμακα της επιχείρησης είναι τεράστια.»

«Τα παιδιά μας έχουν παγώσει»

«Τα παιδιά μας έχουν παγώσει», καταγγέλλει παράλληλα ο Αχμέτ Χουσεΐν, πατέρας πέντε παιδιών, ο οποίος αναγκάστηκε να δημιουργήσει ένα κατάλυμα κοντά στο κατεστραμμένο σπίτι του στην Γκαζίαντεπ, μια πόλη που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 7,8 βαθμών.

Miracle!??????After 37 hours, a 5-year-old girl was rescued from the rubble in #Turkey.????#TurkeyEarthquake#PrayForTurkeypic.twitter.com/R4p1VRfENV