Σκηνές χάους στις Βρυξέλλες: 35.000 διαδηλωτές κατά των υγειονομικών μέτρων - Βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα βελγικά ΜΜΕ, πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν κατά της αστυνομίας, πριν μπουν σε δράση τα κανόνια νερού και τα δακρυγόνα από την πλευρά των βελγικών αρχών. Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επίσης πολλά αστυνομικά οχήματα να βανδαλίζονται.

Η διαδήλωση υπόκειται στην έγκριση του δήμου των Βρυξελλών και καθορίστηκε μια διαδρομή στη «rue de la Loi», στην καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμών στις Βρυξέλλες. Στον τερματισμό είχε στηθεί εξέδρα για να γίνουν ομιλίες.

«Καταγγέλλουμε τα μέτρα που περιορίζουν την ελευθερία, τα οποία δεν ήταν μια διαρθρωτική λύση για την υγειονομική περίθαλψη», τονίζουν οι διοργανωτές στη δήλωσή τους. Το σύνθημα αυτής της κινητοποίησης είναι «Φτάνει! ".

WATCH: Unrest erupts during protest against COVID measures in Brussels, Belgium pic.twitter.com/B5XuYSeY0p

Violence broke out at a protest against anti-Covid measures in #Brussels on Sunday, where Belgian police said tens of thousands of people were participating https://t.co/CLrioKa4IE pic.twitter.com/feqeALEe1O

LOOK: New Covid restrictions sparked massive demonstrations in Brussels on Sunday.

Belgium recently extended the use of face masks and mandatory remote work in an attempt to contain a new surge of cases https://t.co/zpiG7ZiaTApic.twitter.com/O4gPEJpuqS