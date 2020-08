Σκηνικό Αποκάλυψης στη Βηρυτό: Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί, 4.000 οι τραυματίες, χιλιάδες θαμμένοι σε μια θάλασσα από συντρίμμια

Ο λιβανέζος πρόεδρος Μισέλ Αούν τόνισε χθες βράδυ ότι 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου, χημικού λιπάσματος που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί επίσης για την κατασκευή βομβών, είχαν αφεθεί για «χρόνια» σε αποθήκη στο λιμάνι χωρίς να εφαρμόζεται κανένα μέτρο ασφαλείας, γεγονός που χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

Το υπουργικό συμβούλιο έχει συγκληθεί εκτάκτως και στη συνεδρίασή του σήμερα αναμένεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Δεν έχει ανακοινωθεί, επίσημα τουλάχιστον, τι ακριβώς προκάλεσε τις εκρήξεις. Πηγή προσκείμενη στις λιβανέζικες υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε πως πιθανόν οφείλονταν σε ηλεκτροσυγκόλληση που γινόταν για να κλείσει τρύπα στην αποθήκη όπου ήταν αποθηκευμένο το νιτρικό αμμώνιο.

Για «τεράστια καταστροφή» μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Μαγιαντίν ο επικεφαλής της Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου στον Λίβανο, ο Τζορτζ Κετάνι.

Ώρες μετά τις εκρήξεις, που σημειώθηκαν περί τις 18:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), συνέχιζε να καίει πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού, γεμίζοντας πορτοκαλί καπνό τον ουρανό της Βηρυτού, ενώ ο ήχος των κινητήρων ελικοπτέρων του στρατού και των σειρήνων των ασθενοφόρων συνεχιζόταν σχεδόν ασταμάτητα.

Στους μεγαλύτερους σε ηλικία κατοίκους της πρωτεύουσας του Λιβάνου, η καταστροφή ανακάλεσε τις μνήμες του εμφυλίου πολέμου (1975-1990) και των επακόλουθών του, όταν η πόλη βίωνε σφοδρούς βομβαρδισμούς, εκρήξεις αυτοκινήτων παγιδευμένων με εκρηκτικά, ισραηλινές επιδρομές...

Ορισμένοι κάτοικοι νόμισαν ότι είχε γίνει σεισμός. Σεισμολόγοι του USGS χαρακτήρισαν την ισχυρότερη έκρηξη ισοδύναμη με σεισμό 3,3 βαθμών.

Ο πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ διεμήνυσε ότι οι αρχές θα διενεργήσουν διεξοδική έρευνα για να εντοπιστούν οι υπαίτιοι για την έκρηξη σε αυτή την «επικίνδυνη» αποθήκη και να «πληρώσουν το τίμημα» για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους.

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου Χαμάντ Χασάν δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι ο απολογισμός των θυμάτων των ισχυρών εκρήξεων έφθασε αργά χθες τους τουλάχιστον 78 νεκρούς και σχεδόν 4.000 τραυματίες.

«Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Άνθρωποι ψάχνουν στα επείγοντα τους αγαπημένους τους και είναι δύσκολη η αναζήτηση αυτή μέσα στη νύχτα διότι έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση», είπε ο Χασάν.

Η καταστροφή στη Βηρυτό σημειώθηκε τρεις ημέρες προτού δικαστήριο που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ εκδώσει την ετυμηγορία του στη δίκη τεσσάρων υπόπτων, που συνδέονται με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, για τη βομβιστική επίθεση στην οποία σκοτώθηκε ο τότε πρωθυπουργός Ράφικ αλ Χαρίρι και άλλοι 21 άνθρωποι το 2005. Η επίθεση εκείνη είχε γίνει σε περιοχή που απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Βηρυτού.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ — το οποίο έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε πόλεμο με τον Λίβανο — δεν έχει καμία σχέση με την καταστροφή και πρόσθεσαν ότι η χώρα τους είναι έτοιμη να προσφέρει ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια.

Τη βοήθειά τους προσέφεραν επίσης το Ιράν — που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη Χεζμπολάχ — και η Σαουδική Αραβία, δύο χώρες που ανταγωνίζονται για επιρροή στον Λίβανο και στην περιοχή, καθώς και αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού Μαρουάν Αμπούντ χαρακτήρισε την έκρηξη «εθνική καταστροφή» παρόμοια με τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι,καθώς επηρεάστηκε σχεδόν η μισή πόλη.

Ο Αμπούντ είπε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με μια ομάδα πυροσβεστών που είχε σπεύσει στο σημείο της καταστροφής. «Μια ομάδα 10 ανθρώπων έφτασε στο σημείο. Αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Έφτασαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Είναι εθνική καταστροφή για τον Λίβανο. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό», πρόσθεσε.

Περισσότερες από 30 ομάδες διασωστών βοηθούν τους τραυματίες, μετέδωσε το πρακτορείο NNA, επικαλούμενο πηγές του Ερυθρού Σταυρού.

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 17.11, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας). Είχε προηγηθεί μια μικρότερης ισχύος και πέντε λεπτά αργότερα αναδύθηκε μαύρος και λευκός καπνός. Μετά την έκρηξη, μια στήλη κόκκινου καπνού υψώθηκε στον ουρανό.

«Αισθάνθηκα σαν να γινόταν σεισμός και μετά, ακολούθησε η τεράστια ανάφλεξη και τα τζάμια έσπασαν. Ήταν πιο ισχυρή έκρηξη από εκείνη που σκότωσε τον (πρώην πρωθυπουργό) Ραφίκ Χαρίρι το 2005», είπε μια Λιβανέζα κάτοικος στο κέντρο της πόλης.

Absolutely shocking visuals from #Beirut. Don't think there has ever been such an explosion in a city after Nagasaki.

The world needs to immediately come to the aid of the people of Lebanon. pic.twitter.com/2Km9Bz786y