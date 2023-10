Σκληρές μάχες στη Γάζα - Ισραηλινός στρατός: Νεκρός διοικητής της Χαμάς που είχε οργανώσει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Ο Νασέμ Αμπού Ατζίνα ήταν ο διοικητής του τάγματος Beit Lahia της Βόρειας Μεραρχίας της Χαμάς.

Οι IDF σκότωσαν τον Ατζίνα σε μια νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Προηγουμένως, γράφει η Jerusalem Post, ο Ατζίνα είχε διοικήσει τις εναέριες δυνάμεις της Χαμάς και είχε συμμετάσχει στην ανάπτυξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των αλεξίπτωτων πλαγιάς της τρομοκρατικής ομάδας, που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η εξουδετέρωση του Ατζίνα επέφερε σημαντικό πλήγμα στην ικανότητα της Χαμάς να διαταράσσει τις επιχειρήσεις των IDF στο έδαφος.

Εκατοντάδες στρατιωτικοί στόχοι της Χαμάς καταστράφηκαν και τρομοκράτες σκοτώθηκαν από τον IDF τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Περίπου 300 στόχοι δέχθηκαν επίθεση, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και ρουκετών, σηράγγων της Χαμάς και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

