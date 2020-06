Σκληρή γλώσσα Τραμπ: Η Νέα Υόρκη παραδόθηκε στη Ριζοσπαστική Αριστερά και όλες τις μορφές ρεμαλιών και αποβρασμάτων

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/euronews

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος απείλησε να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταστείλει τις ταραχές, που εκτυλίσσονται για δεύτερη εβδομάδα και ειρωνεύτηκε τις τοπικές αρχές, μεταξύ αυτών τους Αμερικανούς κυβερνήτες, για την απάντησή τους στις βίαιες διαδηλώσεις.

«Η Νέα Υόρκη παραδόθηκε στους πλιατσικολόγους, τα κακοποιά στοιχεία, τη Ριζοσπαστική Αριστερά, και όλες τις άλλες μορφές Ρεμαλιών και Αποβρασμάτων. Οι Κυβερνήτες αρνούνται να αποδεχθούν την προσφορά μου μιας Εθνοφρουράς που θα υπερισχύσει. Η πόλη της Νέας Υόρκης έχει γίνει κομμάτια», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμά του στο Twitter, αναφερόμενος στον Δημοκρατικό κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο.

Yesterday was a bad day for the Cuomo Brothers. New York was lost to the looters, thugs, Radical Left, and all others forms of Lowlife & Scum. The Governor refuses to accept my offer of a dominating National Guard. NYC was ripped to pieces. Likewise, Fredo’s ratings are down 50%!