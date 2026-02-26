«Σκόπιμη κλιμάκωση» των ΗΠΑ στα ανοικτά της Κούβας, σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ - Real.gr

Quantcast
10:00, 26/02/2026
«Σκόπιμη κλιμάκωση» των ΗΠΑ στα ανοικτά της Κούβας, σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ

Για «σκόπιμη κλιμάκωση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής» κάνει λόγο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τo Tass.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό όπου η ακτοφυλακή της Κούβας άνοιξε πυρ και σκότωσε τέσσερις επιβαίνοντες σε ταχύπλοο με αμερικανική σημαία κοντά στις ακτές της, πυροδοτώντας νέα εστία έντασης με την Ουάσινγκτον, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «επιθετική πρόκληση».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η Μόσχα εκτιμά ότι το συμβάν στα χωρικά ύδατα της Κούβας είχε στόχο την κλιμάκωση της έντασης και την πρόκληση σύγκρουσης σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Σχολιάζοντας το περιστατικό ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον αναζητά τα δικά της στοιχεία για την ένοπλη επίθεση και θα «απαντήσει αναλόγως». Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος «παρακολουθεί» την κατάσταση.

Με πληροφορίες από Reuters/ΕΡΤ

