«Σκόπιμη κλιμάκωση» των ΗΠΑ στα ανοικτά της Κούβας, σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ - Real.gr

Για «σκόπιμη κλιμάκωση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής» κάνει λόγο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τo Tass.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό όπου η ακτοφυλακή της Κούβας άνοιξε πυρ και σκότωσε τέσσερις επιβαίνοντες σε ταχύπλοο με αμερικανική σημαία κοντά στις ακτές της, πυροδοτώντας νέα εστία έντασης με την Ουάσινγκτον, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «επιθετική πρόκληση».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η Μόσχα εκτιμά ότι το συμβάν στα χωρικά ύδατα της Κούβας είχε στόχο την κλιμάκωση της έντασης και την πρόκληση σύγκρουσης σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Σχολιάζοντας το περιστατικό ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον αναζητά τα δικά της στοιχεία για την ένοπλη επίθεση και θα «απαντήσει αναλόγως». Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος «παρακολουθεί» την κατάσταση.

Με πληροφορίες από Reuters/ΕΡΤ