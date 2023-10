Σκωτία: Οι ισχυροί άνεμοι σηκώνουν το έδαφος του δάσους- Απόκοσμες εικόνες -ΒΙΝΤΕΟ

Στο βίντεο το οποίο κατέγραψε δείχνει τα δέντρα να κινούνται μαζί με το έδαφος του δάσους, καθώς αυτό ανεβοκατεβαίνει.

Footage filmed by a dog walker shows the moment strong winds lift up the forest floor in Mugdock, Scotland.

Live updates here: https://t.co/0aluycN1WPpic.twitter.com/kIvZEshcaN