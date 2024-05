Σλοβακία: «Εξαιρετικά σοβαρή» η κατάσταση του πρωθυπουργού Φίτσο

Νέο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας που δείχνει την πρώτη ανάκριση του λογοτέχνη Juraj Cintula, ο οποίος πυροβόλησε πέντε φορές τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο.

Στο βίντεο ο Cintula δηλώνει πως πρόεβη στην εν λόγω ενέργεια, καθώς διαφωνούσε με τις πολιτικές της κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, τα λόγια του ήταν τα εξής: «Διαφωνώ με την πολιτική της κυβέρνησης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκκαθαρίζονται».

Το βίντεο τον δείχνει να βρίσκεται στον διάδρομο ενός κτιρίου, πιθανώς αστυνομικού τμήματος, ενώ φαίνεται να έχει δεμένα τα χέρια πίσω από την πλάτη.

!? Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government's policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

«Εξαιρετικά σοβαρή» η κατάσταση του Φίτσο

Σύμφωνα με την σλοβακική τηλεόραση, η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός ήταν επιτυχής, με τον ίδιο να βρίσκεται σε διαδικασία σε διαδικασία ανάνηψης. Ωστόσο, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters, ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση κατά το υπουργείο Άμυνας και ότι συγκεκριμένα υποβάλλεται ακόμη σε χειρουργείο. Οι πληροφορίες είναι αρκετά συγκεχυμένες.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο, φέρει σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, τα τραύματα του είναι τρία από σφαίρες, δύο στο χέρι του και ένα στην κοιλιακή χώρα. Μία γυναίκα είπε ότι είδε αίματα στο κεφάλι του Φίτσο και στο στήθος του.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Φίτσο στη Μπάνκα Μπίστριτσα, ο υπουργός Άμυνας της Σλοβακίας δήλωσε πως ο πρωθυπουργός «εξακολουθεί να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση και βρίσκεται σε "εξαιρετικά σοβαρή" κατάσταση».

Ο υπουργός δήλωσε πως ότι οι γιατροί δίνουν «μάχη για τη ζωή» του Φίτσο, ο οποίος υπέστη «πολλαπλούς τραυματισμούς μετά από αρκετούς πυροβολισμούς». Η υγεία του «είναι σοβαρή, η κατάστασή του είναι άσχημη», είπε.

Το χρονικό

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο δέχθηκε «πολλές σφαίρες» από τον Juraj Cintula το μεσημέρι της Τετάρτης καθώς έβγαινε από ένα κτίριο έπειτα από συνεδρίαση της κυβέρνησης.

Το πρωθυπουργικό γραφείο τόνισε ότι ο Φίτσο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Μπάνσκα Μπιστρίτσα και όχι σε νοσοκομείο της Μπρατισλάβα καθώς η μεταφορά του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας θα διαρκούσε περισσότερο με δεδομένη την άμεση περίθαλψη που χρειαζόταν.

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή των πυροβολισμών εναντίον του πρωθυπουργού Φίτσο:

Footage showing the moment of attack on Slovakia Prime Minister Robert Fico today. pic.twitter.com/UPGhI7t6wR — Clash Report (@clashreport) May 15, 2024

Η στιγμή που ο τραυματίας πρωθυπουργός απομακρύνεται από τους άντρες της ασφάλειάς του:

?????? The first minutes after the attack on Robert #Fico - the prime minister's security guards evacuate him to his motorcade while eyewitnesses hold the shooter According to preliminary information from Slovak media, Fico was shot multiple times. One to the abdomen, one to the… pic.twitter.com/vhcYPPjjlg — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός είπε στο Reuters ότι ο πρωθυπουργός διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα και ότι οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί.

Footage of the arrest of attacker who shot Slovakian Prime Minister.#Slovakia#RobertFicohttps://t.co/RCX4dO0hPRpic.twitter.com/y3vZ2c58Qa — Pooja Sangwan ( Modi Ka Parivar ) (@ThePerilousGirl) May 15, 2024

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι άκουσε πολλούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία. Μάλιστα, δήλωσε ότι είδε αξιωματούχους ασφαλείας να σπρώχνουν κάποιον σε ένα αυτοκίνητο και να απομακρύνονται με αυτό.

Κατά τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό σταθμό TA3 ακούστηκαν τέσσερις πυροβολισμοί και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας χτυπήθηκε στην κοιλιά.

???? Slovak Prime Minister Fico is wounded in an assassination attempt Slovak media reports that several shots rang out after a meeting of the Slovak Cabinet, when Prime Minister Fico came out to the public. Now the Prime Minister of Slovakia is being taken to hospital. There… pic.twitter.com/Scm5SfMj2E — NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2024

Ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης

Σύμφωνα με Σλοβακικά ΜΜΕ δράστης φέρεται να είναι ένας διάσημος συγγραφέας και μέλος της αντιπολίτευσης, ο Juraj Cintula. Κατά πληροφορίες, ο Cintula φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που ο τελευταίος στυνομιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε για να του σφίξει το χέρι, τότε άνοιξε πυρ εναντίον του.

O 71χρονος είναι ένας από τους ιδρυτές της λογοτεχνικής λέσχης DÚHA, το 2005. Μέχρι το 2016 ήταν πρόεδρος της λέσχης και έγραψε τρεις ποιητικές συλλογές. Από το 2015 είναι μέλος της Εταιρείας Σλοβάκων συγγραφέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2016 εργαζόταν ως οδηγός σε εμπορικό κέντρο στο Λέβιτσε, τον τόπο καταγωγής του.

Ο Cintula - αριστερών πεποιθήσεων - φέρεται να κατείχε νόμιμα το όπλο, το οποίο έστρεψε κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού, ενώ συνελήφθη αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο.

?? Robert Fico's assailant is a well-known Slovak writer, Juraj Cintula. In addition to his main job, he was an activist for the country's liberal party. This is reported by local media. In 2016, Cintula was working as a security guard at a shopping mall. One day he was beaten… pic.twitter.com/ozvHE1PJCY — Zlatti71 (@Zlatti_71) May 15, 2024

Διεθνείς και εσωτερικές αντιδράσεις

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις και οι καταδίκες τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και από αρχηγούς κρατών. Η πρόεδρος της Σλοβακίας, Σουζάνα Καπούτοβα, δήλωσε συγκλονισμένη από την ένοπλη επίθεση στον Φίτσο.

Utterly shocked by today's brutal attack on #Slovakia’s Prime Minister Robert Fico, which I condemn in strongest possible terms. I wish him lot of strength in this critical moment and early recovery. My thoughts are also with his family and close ones. — Zuzana Caputová (@ZuzanaCaputova) May 15, 2024

Συγκλονισμένος από την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του ο Έλληνας πρωθυπουργός τονίζει μεταξύ άλλων ότι «τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», ενώ εύχεται ταχεία ανάρρωση στον Ρόμπερτ Φίκο.

Shocked by the heinous attack against the Prime Minister of Slovakia Robert Fico. Such acts of violence have no place in our societies. I wish him a speedy recovery. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 15, 2024

Τον αποτροπιασμό της για την επίθεση κατά του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας εκφράζει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Τονίζει, επίσης, ότι «αυτή η πράξη βίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή» και εκφράζει τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση του Ρόμπερτ Φίτσο. Καταλήγοντας, σημειώνει, ότι «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά του και τον λαό της Σλοβακίας».

Deeply appalled by the vile attack against the Prime Minister of Slovakia. This act of violence cannot be tolerated. I wish PM Fico a speedy recovery. My thoughts are with his family and the people of Slovakia. — President GR (@PresidencyGR) May 15, 2024

«Σοκαρισμένοι» από την αποτρόπαια και βίαιη επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, δηλώνουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Είμαι σοκαρισμένος από την είδηση της επίθεσης κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρ. Φίτσο, μετά από την κυβερνητική συνεδρίαση στη Χάντλοβα. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία ή τέτοιες επιθέσεις. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του», έγραψε στο «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

I am shocked at the news of the attack on Slovakian PM Fico after a meeting of the Slovak Cabinet in Handlova. Nothing can ever justify violence or such attacks. My thoughts are with the Prime Minister and his family. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 15, 2024

Από την πλευρά της, η Ρ. Μέτσολα δήλωσε: «Είμαι σοκαρισμένη από την αποτρόπαια επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρ. Φίτσο στην Χάντλοβα. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταδικάζω αυτή τη βίαιη επίθεση. Οι σκέψεις μου είναι μαζί του και με την οικογένειά του αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Shocked by the horrific attack on Slovak Prime Minister Robert Fico in Handlova. On behalf of @Europarl_EN, I condemn this violent act. My thoughts are with him and his family during this very difficult moment. — Roberta Metsola (@EP_President) May 15, 2024

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο και δήλωσε ότι η αμερικανική πρεσβεία στη Σλοβακία είναι έτοιμη να βοηθήσει την κυβέρνηση στην Μπρατισλάβα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Θορυβήθηκα ακούγοντας αναφορές για μια επίθεση στον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο», είπε ο Μπάιντεν. «Καταδικάζουμε αυτή τη φρικιαστική πράξη βίας. Η πρεσβεία μας βρίσκεται σε στενή επαφή με την κυβέρνηση της Σλοβακίας και είναι έτοιμη να βοηθήσει».

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κατήγγειλε ένα «ειδεχθές έγκλημα» μετά την επίθεση κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες που δέχθηκε.

«Με αγανάκτηση έμαθα για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρόμπερτ Φίτσο, του πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Σλοβακίας. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτό το ειδεχθές έγκλημα. Γνωρίζω τον Ρόμπερτ Φίτσο ως έναν γενναίο και αποφασιστικό άνδρα. Ελπίζω ότι τα χαρακτηριστικά του αυτά θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη κατάσταση», έγραψε ο Πούτιν σε τηλεγράφημα που έστειλε στην Σλοβάκα ομόλογό του Ζουζάνα Τσαπούτοβα και το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

Παράλληλα, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Μπρατισλάβα καταδίκασε την επίθεση με πυροβολισμούς σήμερα κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας.

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή την πράξη βίας και εκφράζω την πεποίθησή μου για την ανάγκη να τιμωρηθούν οι δράστες", δήλωσε ο 'Ιγκορ Μπράτσικοφ σε επιστολή προς τον Φίτσο, την οποία η ρωσική πρεσβεία ανάρτησε στη σελίδα της στο Facebook.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε «σοκαρισμένος από τα πυρά που έπληξαν τον Σλοβάκο πρωθυπουργό» Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος είναι μεταξύ ζωής και θανάτου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση αυτή. Οι σκέψεις μου και η αλληλεγγύη μου είναι κοντά του, στην οικογένειά του και στον σλοβακικό λαό», πρόσθεσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους σε μήνυμα που ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Choqué par les tirs qui ont frappé le Premier ministre slovaque Robert Fico. Je condamne fermement cette attaque. Mes pensées et ma solidarité vont vers lui, sa famille et le peuple slovaque. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2024

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε γραπτή ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης, υπογραμμίζει ότι «με τη σκέψη της είναι κοντά στον Ρόμπερτ Φίτσο, στην οικογένειά του και στον φίλο λαό της Σλοβακίας».

«Επιθυμώ, και εξ ονόματος της ιταλικής κυβέρνησης, να εκφράσω την απερίφραστη καταδίκη κάθε μορφής βίας και κάθε επίθεσης στις βασικές αρχές της δημοκρατίας και της ελευθερίας», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καταδικάζει με σθένος τη σοκαριστική επίθεση» σε βάρος του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, δήλωσε σήμερα ένας εκ των εκπροσώπων του. «Οι σκέψεις του γενικού γραμματέα είναι μαζί με τον πρωθυπουργό και τους οικείους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», συμπλήρωσε ο Φαρχάν Χακ.