Σλοβακία: 'Εξι νεκροί και 5 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με λεωφορείο - Βίντεο

Η εκπρόσωπος της εταιρίας σιδηροδρόμων Βλαντίμιρα Μπαχίλοβα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αμαξοστοιχία Eurocity ταξίδευε από την Πράγα στη Βουδαπέστη.

??Another serious accident on the railway. This time in Slovakia, where an EC train from Budapest to Prague collided with a bus at a level crossing near Nové Zámky this afternoon.

Video source:

Facebook/katarina.molnarova.37 pic.twitter.com/hTdFhAVs6N