Σλοβακία: Ο πρωθυπουργός Φίτσο τραυματίστηκε από πυροβολισμούς - Βίντεο

Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters είπε ότι άκουσε πολλούς πυροβολισμούς και ότι είδε έναν άνδρα να συλλαμβάνεται από την αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ που επικαλείται δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ο λαϊκιστής πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, μάρτυρας είπε ότι είδε αξιωματούχους ασφαλείας να σπρώχνουν κάποιον σε ένα αυτοκίνητο και να απομακρύνονται με αυτό.

