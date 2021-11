Σλοβακία: Τραυματισμοί και συλλήψεις σε διαδηλώσεις εναντίον των περιοριστικών μέτρων κατά του κορωνοϊού - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: dpa

Πρόκειται για την επέτειο των φοιτητικών μαζικών κινητοποιήσεων πριν από 32 χρόνια, τη σπίθα της λεγόμενης Βελούδινης Επανάστασης εναντίον της κομμουνιστικής κυβέρνησης.

Οι φετινές εκδηλώσεις επισκιάστηκαν από τις διαδηλώσεις, ορισμένες από τις οποίες οργανώθηκαν από ακροδεξιές εξτρεμιστικές ομάδες, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

In #Bratislava#Slovakia there are big protests going on. pic.twitter.com/s7nDohZA00