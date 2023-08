Σλοβενία: Έξι νεκροί από καταστροφικές πλημμύρες

Την Κυριακή, ένας άνθρωπος που συμμετείχε στην επιχείρηση απομάκρυνσης των νερών έπεσε σε μια τάφρο ενώ το πτώμα ενός δεύτερου άνδρα βρέθηκε σε έναν ποταμό. Δύο Ολλανδοί τουρίστες σκοτώθηκαν εξάλλου την Παρασκευή ενώ το Σάββατο βρέθηκαν νεκροί δύο κάτοικοι της περιοχής.

Σήμερα, τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν ακόμη να ανοίξουν τους δρόμους προς τις κοινότητες που αποκλείστηκαν από τον κόσμο λόγω της πλημμύρας και να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση των ζημιών. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι οι ζημιές σε όλη τη χώρα ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Poland announces it has sent firetrucks, humanitarian aid & rescue workers to Slovenia after the worst flooding disaster in recent history

???????? pic.twitter.com/ckBRuDbdlw