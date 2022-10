Σλοβενία: Η Ρωσία κατηγορεί για κατασκευή «βρόμικης βόμβας» την Ουκρανία με φωτογραφία που τραβήχτηκε στη χώρα μας - ΦΩΤΟ

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post ( https://t.co/C9ty3hU3Ef ) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR

Την Δευτέρα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανάρτησε, επίσης στα αγγλικά, το ακόλουθο μήνυμα: «Ρωσικό υπουργείο Άμυνας: σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, δύο ουκρανικοί οργανισμοί έλαβαν διαταγή να κατασκευάσουν βρόμικη βόμβα».

Το κείμενο συνοδευόταν από φωτογραφίες που έδειχναν έναν πυρηνικό σταθμό, έναν χώρο αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων, αντιδραστήρες επιστημονικής έρευνας και πλαστικές σακούλες που περιείχαν χρησιμοποιημένο ουράνιο και πλουτώνιο. Στους σάκους αυτούς διακρινόταν η λέξη radioaktivno, που σημαίνει «ραδιενεργός» στα σλοβενικά.

?? Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ? directly ordered to create the so-called #dirtybomb.

?? The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK