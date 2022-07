Σλοβενία: Μάχη με τις φλόγες εν μέσω καύσωνα δίνουν οι πυροσβέστες στο Καρστ

«Ας ελπίσουμε ότι δεν θα εξελιχθεί στη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία» της χώρας, πρόσθεσε.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη στην εντυπωσιακή, δασώδη έκταση του Καρστ, όπου η βλάστηση έχει ξεραθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα, με τη βοήθεια των ανέμων, πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και οι σειρήνες ηχούσαν συνεχώς, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. Ο στρατός και η αστυνομία κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες, το έργο των οποίων έχει ενισχυθεί με την συνδρομή ελικοπτέρων.

The fire picked up again and it's worse than ever. Villages are being evacuated, smoke and ashes make the air unbreathable. This really looks bad ?? #wildfire #Forestfire #slovenia #kras #firefighters pic.twitter.com/Ww91utMZRx

Η πυρκαγιά απείλησε το φραγκισκανικό μοναστήρι της Κοστανιέβιτσα, στη Νόβα Γκόριτσα, όπου φυλάσσεται η τέφρα του Καρόλου Ι΄, του προτελευταίου βασιλιά της Γαλλίας, ο οποίος πέθανε στην εξορία το 1836.

Poor people and everyone??Big respect to all firefighters who are there????Praying for everyone for being save as there are so many firefighters from all around of country?? #Slovenia ???? pic.twitter.com/ToeN3vyIow