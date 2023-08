Σλοβενία: Τρεις νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες

«Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες από τα καιρικά φαινόμενα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της αστυνομίας Μάγια Αντλέσιτς.

Δύο ξένοι τουρίστες βρέθηκαν νεκροί σε μια ορεινή περιοχή που επλήγη από την καταιγίδα και το σώμα μιας γυναίκας βρέθηκε σε μια πλημμυρισμένη περιοχή, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων STA ανέφερε ότι δύο ξένοι τουρίστες ήταν δύο άνδρες από την Ολλανδία που έχασαν τη ζωή τους πιθανώς μετά από κεραυνό. Η ολλανδική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τους θανάτους αλλά όχι την αιτία.

Μια ηλικιωμένη Σλοβένα πέθανε επίσης κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, πρόσθεσε το STA.

Οι αρχές έχουν σημάνει κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που ξεκίνησαν τη νύχτα της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι σφοδρές βροχοπτώσεις, που αναμένεται να επεκταθούν νοτιότερα στη γειτονική Κροατία και τη Βοσνία, θα διαρκέσουν ακόμη τουλάχιστον 24 ώρες.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή», δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Άμυνας Μάριαν Σάρετς.

Ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Γκόλομπ διέκοψε τις διακοπές του και συγκάλεσε συνεδρίαση για την κρίση αύριο Σάββατο.

