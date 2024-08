Σμύρνη: Η πυρκαγιά στο Κορδελιό έφτασε σε κατοικημένες περιοχές - ΒΙΝΤΕΟ

«Εκκενώσαμε ένα χωριό μας. Και στις γειτονίες που βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένου και του Ντογάνμπεϊ που βρισκόμαστε τώρα, εκκενώσαμε κάποια σπίτια που βρίσκονται κοντά στη φωτιά» δήλωσε ο νομάρχης Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν.

Terrible wildfire in Kars?yaka of the Izmir Province, Turkey ???? (16.08.2024)

Τόνισε επίσης ότι λόγω η ταχύτητα του ανέμου φτάνει στην περιοχή τα 80 χιλιόμετρα την ώρα και για το λόγο αυτό τα εναέρια μέσα αναγκάζονται συχνά να διακόπτουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν και οι εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης και σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς δύο αεροπλάνα, πέντε ελικόπτερα και 15 χερσαία οχήματα, πέντε υδροφόρεςκαι δύο μπουλντόζες. Ο ισχυρός άνεμος δυσχεραίνει την προσπάθεια να τεθούν οι φλόγες υπό έλεγχο.

Massive out of control wildfire in Izmir, Turkey. It's been fuelled by the strong winds. Evacuations have been ordered....????pic.twitter.com/13hdlh0mQQ