Σοβαρές ζημιές από έκρηξη στη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα - «Χτυπήθηκε από πυραύλους», λένε οι Ουκρανοί

Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν νωρίτερα ότι το ρωσικό καταδρομικό χτυπήθηκε από πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας Neptune. Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Την 24η Μαρτίου, έναν μήνα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό ανέφερε πως κατέστρεψε το Saratov, αποβατικό σκάφος του ρωσικού πολεμικού ναυτικού αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ, κοντά στη Μαριούπολη, στην Αζοφική Θάλασσα.

The moment when #Moskva cruise ship was targeted by #Ukrainian#Siha missile.

"Siha" is made in Turkey

