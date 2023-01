Σοβαρό εγκεφαλικό υπέστη παρουσιάστρια του BBC

Η κ. Γκάου δήλωσε ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από δύο εβδομάδες το οποίο επηρέασε, μεταξύ άλλων, την ομιλία της. Ανακοινώνοντας την κατάστασή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η παρουσιάστρια είπε: «Ο σύζυγός μου με βοηθάει να πληκτρολογήσω αυτό, καθώς δυσκολεύομαι να γράψω και η ομιλία μου έχει επηρεαστεί περισσότερο».

«Θέλω απεγνωσμένα να αναρρώσω πλήρως και να επιστρέψω στη δουλειά μου. Ευχαριστώ τις ιατρικές ομάδες στο Φρίμλεϊ και στον Αγ. Γεώργιο, καθώς και την οικογένεια και τους φίλους μου που με βοήθησαν να περάσω το τελευταίο δεκαπενθήμερο».

Σε ανακοίνωση της, η Φόρμουλα 1 έγραψε στο Twitter: «Σε σκεφτόμαστε Τζένι και σου ευχόμαστε τα καλύτερα για την ανάρρωσή σου».

Thinking of you Jennie, and wishing you all the very best with your recovery, from us all at F1