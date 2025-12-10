Σοϊγκού για News START: Περιμένουμε απάντηση από τις ΗΠΑ για τις προτάσεις της - Real.gr

Η Ρωσία περιμένει απάντηση από τις ΗΠΑ για τις προτάσεις της σχετικά με τη συνθήκη για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων New START, σημείωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Σεργκέι Σοϊγκού, σύμφωνα με δήλωσή του που επικαλέστηκε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε η Μόσχα να τηρήσει οικειοθελώς τα όρια που προβλέπει η συνθήκη, η ισχύς της οποίας εκπνέει τον Φεβρουάριο, υπό την προϋπόθεση ότι και οι ΗΠΑ θα κάνουν το ίδιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters