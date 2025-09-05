Σοκ με υπόθεση αιμομιξίας ανηλίκων στην Κύπρο - Real.gr

Μια υπόθεση αιμομιξίας έχει προκαλέσει σοκ στην Κύπρο καθώς αφορά ανήλικα αδέλφια και τη διακίνηση βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο, τα οποία φέρεται να κυκλοφόρησαν μεταξύ μαθητών.

Σύμφωνα με το κυπριακό μέσο Cyprus Times, η αρχή έγινε όταν Γυμνάσιο στην επαρχία Λάρνακας ενημέρωσε τις Αρχές ότι μαθητής είχε στην κατοχή του βίντεο, στο οποίο εμφανιζόταν 14χρονος συμμαθητής του με μία από τις ανήλικες αδελφές του. Τα βίντεο φέρεται να είχαν αποσταλεί μέσω Instagram και να κυκλοφόρησαν σε ομαδικές συνομιλίες μεταξύ παιδιών. Στη συνέχεια, δύο ακόμη μαθητές επιβεβαίωσαν ότι είχαν δει αντίστοιχο υλικό.

Από τον έλεγχο κατασχέθηκαν συνολικά εννέα βίντεο. Η Αστυνομία προχώρησε σε ανακρίσεις, ενώ ενημερώθηκαν οι γονείς των ανηλίκων και κλήθηκαν για καταθέσεις στο «Σπίτι του Παιδιού». Παράλληλα, διενεργήθηκε ιατροδικαστική εξέταση σε μία από τις ανήλικες.

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Αστυνομία έλαβε ένταλμα για έρευνα και στο σπίτι του παππού των ανηλίκων, όπου τα παιδιά περνούσαν χρόνο όταν οι γονείς τους εργάζονταν.

Ο παππούς και ο ανήλικος εγγονός προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο έδωσε άδεια να εξεταστεί αν το ένταλμα εκδόθηκε με τον ορθό τρόπο. Πρόκειται για δικονομική εξέλιξη, χωρίς να επηρεάζεται επί του παρόντος η ουσία της υπόθεσης, που εξακολουθεί να διερευνάται.