Σοκ στην Κύπρο: Μαφιόζικη δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους - Real.gr

Άγρια δολοφονία με θύμα πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας στην Λεμεσό, στην Κύπρο συνέβη το πρωί της Παρασκευής

Ο Σταύρος Δημοσθένους, πρόεδρος της Καρμιώτισσας και πρώην διοικητικός ηγέτης του Άρη Λεμεσού, δολοφονήθηκε το πρωί εν ψυχρώ στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, γύρω στις 8:50 φαίνεται να τον πυροβόλησαν έξω από το σπίτι του και ο γιος του μπήκε στην θέση του οδηγού με σκοπό να μεταφέρει τον πατέρα του σε κλινική.

Την ώρα που ήταν κοντά στην περιοχή του Τσιρείου σταδίου φαίνεται να υπήρξε τροχαίο με τρία οχήματα και εκεί αποκαλύφθηκε η άγρια δολοφονία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες όχημα που φλέγεται στην περιοχή της Γερμασόγειας συνδέεται με το περιστατικό.

Το εν λόγω όχημα ενδέχεται να το παρέδωσαν οι δράστες στις φλόγες και να διέφυγαν από τη σκηνή με μοτοσικλέτα.

Να σημειωθεί ότι, στην μοτοσικλέτα από την οποία ρίχθηκαν οι πυροβολισμοί επέβαιναν δύο πρόσωπα τα οποία ανέπτυξαν ταχύτητα και τράπηκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έρευνες βρίσκονται στο αρχικό στάδιο διερεύνησης και θα γίνουν δηλώσεις αναφορικά με το περιστατικό το απόγευμα.

Με πληροφορίες από ΑΝΤ1.cy, philenews, politisonline