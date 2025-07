Σοκ στην Σαρδηνία: Η σύζυγος του CEO της Lufthansa παρέσυρε και σκότωσε 24χρονη - Real.gr

H σύζυγος του διευθύνοντος συμβούλου της Lufthansa ερευνάται για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε θανατηφόρο τροχαίο στην Ιταλία.

Η Βίβιαν Σπορ, σύζυγος του διευθύνοντος συμβούλου της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, βρίσκεται υπό έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς εμπλέκεται σε τροχαίο που παρέσυρε και σκότωσε μια 24χρονη γυναίκα σε διάβαση πεζών, ενώ βρισκόταν σε διακοπές στη Σαρδηνία.

Ο Ιταλός δικηγόρος της επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η Σπορ είναι ύποπτη για το περιστατικό και συνεργάζεται με τις δικαστικές αρχές της Ιταλίας. Η ίδια είχε μεταβεί στο οικογενειακό εξοχικό της όταν σημειώθηκε το δυστύχημα, μεταδίδει η Deutsche Welle.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Σπορ φέρεται να χτύπησε με το SUV της μια 24χρονη Ιταλίδα κοντά σε διασταύρωση, στην κοσμοπολίτικη περιοχή του Πόρτο Τσέρβο, στη βόρεια Σαρδηνία.

Το θύμα, που εργαζόταν ως babysitter, πέθανε ακαριαία στο σημείο την Τρίτη.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για αλκοόλ και ναρκωτικά ήταν αρνητικά. Η αστυνομία ελπίζει ότι το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής θα ρίξει περισσότερο φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο δικηγόρος της, Άντζελο Μερλίνι, εξέδωσε δήλωση εκ μέρους της εκφράζοντας «θλίψη και βαθιά λύπη για αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα».

Η Σπορ είναι «απόλυτα διαθέσιμη στις ιταλικές δικαστικές αρχές για τις απαραίτητες έρευνες», αναφέρεται στη δήλωση.

