Σοκ στην Τουρκία: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας σε εστιατόριο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη της Τουρκίας η εν ψυχρώ εκτέλεση του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλεμντάγκ Τουνσάι Μερίτς σε εστιατόριο στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Μερίτς δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο της Κωνσταντινούπολης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και λίγο αργότερα ο δράστης συνελήφθη. Ο Μερίτς ήταν 49 ετών, γνωστός για τη συμβολή του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Όπως θα δείτε στο βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση οι θαμώνες τρέχουν πανικόβλητοι με το θύμα να είναι πεσμένο πάνω στο τραπέζι.

Ήταν μια πολύ γνωστή προσωπικότητα στην αθλητική κοινότητα, έχοντας αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Με πληροφορίες από filathlos.gr