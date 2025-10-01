Σοκ στο Μόναχο: Ανδρας ανατίναξε το σπίτι των γονιών του και αυτοκτόνησε - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Σοκ στο Μόναχο: Ανδρας ανατίναξε το σπίτι των γονιών του και αυτοκτόνησε – ΒΙΝΤΕΟ

10:41, 01/10/2025
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μονοκατοικία στο βόρειο Μόναχο.

Ακολούθησε μεγάλη πυρκαγιά και στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία αστυνομική και πυροσβεστική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την BILD, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός είχε παγιδεύσει την κατοικία των γονέων του με εκρηκτικά, τα πυροδότησε και κατόπιν αυτοκτόνησε. Από τις αλλεπάλληλες εκρήξεις στο κτίριο προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ είναι ακόμη ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες για πυροβολισμούς που ακούστηκαν στο σημείο και για έναν άνδρα που έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μεγάλη περιοχή και έχει διακόψει την κυκλοφορία του τρένου και των διερχόμενων λεωφορείων, ενώ με ανακοινώσεις της καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν το σημείο. Διαβεβαιώνει πάντως ότι δεν υπάρχει πλέον δημόσιος κίνδυνος και ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με το Oktoberfest που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μόναχο.

 

 

