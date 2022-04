Σοκ από τα δημόσια παραληρήματα του νέου πρωθυπουργού του Πακιστάν

Ήταν ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση, ωστόσο η εκλογή του δεν είναι σίγουρο ότι θα επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων του υψηλού πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης.

Και ενώ καλά καλά δεν έχει ορκιστεί ακόμα πρωθυπουργός, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο στα οποία ο Σαρίφ καταγράφεται να μιλάει με πάθος προς το κοινό του, ενώ χρησιμοποιώντας τα χέρια του φτάνει στο σημείο να παρασύρει ακόμα και τα μικρόφωνα που βρίσκονται μπροστά του.

Μάλιστα πολλοί χρήστες του Twitter σχολίασαν πως ο «τρελός» έγινε πρωθυπουργός του Πακιστάν και θα πρέπει να εκπαιδευτεί έτσι ώστε να μην μπερδεύει το μικρόφωνο με το κουμπί των... πυρηνικών.

I have already become a major fan of this passionate leader. News channels must redesign the mikes or at least insure them to buffer the loss. Happy to see Pakistan has finally found the wildest PM to go along with its core philosophy!?? pic.twitter.com/hZWeRCiyLk

Now the trigger happy @CMShehbaz - the Madman has become PM of pakistan the world has become more unsafe place to live, India should keep their nukes,radars on high alert for any eventuality, hope he gets some quick training to differentiate between mic and Nuke button pic.twitter.com/9TOlD90lcA