Σοκ: Βίντεο δείχνει ανθρώπους να πέφτουν στο κενό από αεροπλάνο που απογειώνεται από την Καμπούλ - Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς - Εικόνες απελπισίας

Απελπισία επικρατεί σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, μια ημέρα αφού η αφγανική πρωτεύουσα κατελήφθη από τους ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν, καθώς αυτοί που ελπίζουν να διαφύγουν από τη χώρα συγκεντρώθηκαν εκεί για να προσπαθήσουν να επιβιβαστούν σε όποια πτήση μπορέσουν.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται από χθες, Κυριακή, στο αεροδρόμιο και μερικές φορές πηδούν πάνω από τα εμπόδια στις πύλες προσπαθώντας να μπουν σε αεροπλάνα που αναχωρούν. Μερικοί απ' αυτούς που προσπαθούν να αναχωρήσουν δεν έχουν καν διαβατήριο.

Υπήρξαν επίσης πληροφορίες για θανάτους στο αεροδρόμιο και νωρίτερα αμερικανικές δυνάμεις πυροβόλησαν προειδοποιητικά, καθώς προσπαθούν να οργανώσουν την απομάκρυνση αμερικανικού προσωπικού από τη χώρα που είχαν κατακτήσει το 2001. Επιπλέον υπάρχουν πληροφορίες για ανθρώπους που πέφτουν από αεροπλάνα που απογειώνονται, ίσως αφού προσπάθησαν να κρυφτούν στο σύστημα των τροχών τους.

Υπάρχουν πληροφορίες σήμερα για τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις, αν και δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν.

Σήμερα κυκλοφόρησαν φήμες ότι όποιος έφθανε στο αεροδρόμιο θα μπορούσε να επιβιβαστεί σε κάποιο από τα αεροπλάνα που θα αναχωρούσαν, αν και δεν υπήρξε επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο. Η γερμανική πρεσβεία προειδοποίησε μέσω του Twitter πως η άφιξη πολιτών στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν προσκληθεί, θα οδηγούσε σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως το αεροδρόμιο ανακοίνωσε πως δεν προσγειώνονται ούτε απογειώνονται άλλες εμπορικές πτήσεις και κάλεσε τον κόσμο να μην πηγαίνει στο αεροδρόμιο.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ καθώς εκατοντάδες προσπάθησαν να μπουν δια της βίας σε αεροπλάνα που αναχωρούσαν από την αφγανική πρωτεύουσα, είπαν στο Ρόιτερς αυτόπτες μάρτυρες

Ένας αυτόπτης μάρτυρας είπε πως είδε τα πτώματα πέντε ανθρώπων να μεταφέρονται σε όχημα. Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι δεν είναι σαφές αν τα θύματα έχασαν τη ζωή τους από πυρά ή ποδοπατήθηκαν.

Αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία είνα αρμόδια για το αεροδρόμιο, είχαν πυροβολήσει νωρίτερα στον αέρα για να διαλύσουν το πλήθος.

Στο μεταξύ, πολλά αφγανικά μέσα ενημέρωσης παρέχουν σήμερα μόνο περιορισμένες υπηρεσίες. Πολλά μεταδίδουν μόνο επαναλήψεις, αντί για ζωντανό πρόγραμμα. Τα μουσικά κανάλια σταμάτησαν τις μεταδόσεις και γενικά τα τηλεοπτικά δίκτυα επιλέγουν σήμερα να μην προβάλουν εκπομπές με γυναίκες και οτιδήποτε άλλο έχει δεχθεί στο παρελθόν επικρίσεις από τους υπερσυντηρητικούς κύκλους.

Η οργή αρχίζει επίσης να αυξάνεται μεταξύ αυτών που αισθάνονται ότι εγκαταλείφθηκαν μετά την κατάρρευση της Καμπούλ.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, που διαπραγματεύτηκε με τους Ταλιμπάν την αρχική συμφωνία για την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων, δήλωσε στο Fox News ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν φαίνεται ότι απέτυχε στα σχέδιά της. Ο ίδιος ζήτησε να σταλεί αμερικανική αεροπορική δύναμη για να συντρίψει τις δυνάμεις των Ταλιμπάν που περικυκλώνουν την Καμπούλ.

Η σημερινή ηγεσία του Λευκού Οίκου συγκρούεται εδώ και μήνες με τον Πομπέο για το θέμα αυτό, υποστηρίζοντας πως η αρχική συμφωνία της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ταλιμπάν δεν άφησε πολλές καλές επιλογές στις ΗΠΑ, κάτι που ο Πομπέο αρνείται.

Στο μεταξύ, η οργή στο Αφγανιστάν στρέφεται εναντίον του Άσραφ Γάνι, του προέδρου που διέφυγε από την Καμπούλ χθες, Κυριακή, με ελικόπτερο. Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον χαρακτήρισαν «βρωμερό κτήνος» για τον ρόλο του στη συνθηκολόγηση, ενώ άλλοι είπαν ότι η κακή ηγεσία του ευθύνεται για το γεγονός ότι τώρα καίνε βιβλία και όργανα μουσικής για να μην τα βρουν οι Ταλιμπάν.