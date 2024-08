Σοκ: Μαχαίρωσαν τον πατέρα του Γιαμάλ - Τρεις συλλήψεις

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ Μουνίρ Νασράουι διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Βαρεκελώνης, μετά από επίθεση αγνώστων προς εκείνο με μαχαίρι, με την κατάσταση του να είναι σταθερή και να μην τρέχει κάποιο κίνδυνο. Μάλιστα η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, με την υπόθεση να αναμένεται να ξεκαθαριστεί προσεχώς.

Ο Μουνίρ Νασράουι όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ από την Ισπανία δέχτηκε αρκετά χτυπήματα γύρω στις 9-10 το βράδυ σε πάρκινγκ της συνοικίας Calle Frank Marshall, κοντά σε περιοχή που μένει, σε μια τρομακτική είδηση.

Για καλή του τύχη ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ δεν έχει κάτι σοβαρό, ωστόσο θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί γιατί έγινε η επίθεση στον πατέρα του νεαρού ποδοσφαιριστή, ωστόσο μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι είχε εμπλακεί σε ένα καυγά, με ένα σχετικό video να έχει κυκλοφορήσει στο twitter που δείχνουν τον 32χρονο άνδρα να έχει φραστική επίθεση με ορισμένα άτομα.

Lamine Yamal’s dad was stabbed in a parking lot and has been hospitalized. Wishing him a speedy recovery and strength to Mounir. pic.twitter.com/JPMaQ4mlYA