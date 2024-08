Σοκ με τον θάνατο 12χρονης στις ΗΠΑ: Τραυματίστηκε σοβαρά και οι γονείς της δεν την πήγαν στο νοσοκομείο

Η Μιράντα Σιπς, μαθήτρια γυμνασίου, πέθανε σε νοσοκομείο το βράδυ της Δευτέρας, αφού η μητέρα της κάλεσε τελικά για βοήθεια όταν η 12χρονη παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Atascosa.

Η μητέρα της, Ντένις Μπαλμπανέντα, και ο σύντροφός της, Τζέραλντ Γκονζάλεζ, 40 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία της παράλειψης παροχής ιατρικής βοήθειας στο παιδί για τέσσερις ημέρες, κατά τις οποίες η 12χρονη ήταν σε κατάσταση που δεν ανταποκρινόταν, όπως δήλωσε ο σερίφης.

The Atascosa County Sheriff's Office has identified the 12-year-old girl who died earlier this week. https://t.co/17rplMBOBN