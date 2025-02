Σοκ σε εκκλησία στον Καναδά: Άνδρας επιχείρησε να μαχαιρώσει ιερέα - BINTEO

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να τον πλησιάζει, ψαχουλεύοντας την τσέπη του. Δευτερόλεπτα αργότερα, η εικόνα γίνεται εφιαλτική: ο πάστορας αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, φωνάζει και τρέχει να σωθεί, ενώ ο ένοπλος επιχειρεί να τον μαχαιρώσει.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο ιερέας κατάφερε να ξεφύγει χωρίς να τραυματιστεί.

Ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 50χρονος Πάβελ Ολόβνια, αμέσως μετά κάρφωσε το μαχαίρι στο ιερό και στη συνέχεια πήγε και κάθισε στο πίσω μέρος της εκκλησίας.

Πιστοί που ήταν παρόντες έσπευσαν να βοηθήσουν, ενώ ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας τον ακινητοποίησε μέχρι να φτάσουν οι Αρχές.

Ο Ολόβνια συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων επίθεση με όπλο και οπλοκατοχή.

«Είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό, αλλά όλοι όσοι ήταν παρόντες είναι σε κατάσταση σοκ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στο CBC News. «Κανείς δεν περιμένει ότι, πηγαίνοντας στην εκκλησία, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κάποιον οπλισμένο που προσπαθεί να επιτεθεί σε ιερέα», πρόσθεσε.

A priest narrowly escaped being MARTYRED during Mass in Winnipeg, Canada this past Sunday after being chased with a KNIFE by a THUG pic.twitter.com/ZzoARsoekc