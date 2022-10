Σοκ σε γάμο στο Μεξικό: Σκότωσαν τον γαμπρό μπροστά στα μάτια της νύφης - Βίντεο

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν έναν άγνωστο άνδρα να ανοίγει πυρ και λίγο αργότερα να φεύγει τρέχοντας. Ο 32χρονος άφησε την τελευταία του πνοή καθ' οδόν προς το νοσοκομείο. Βίντεο δείχνει τη σύζυγό του να απομακρύνεται από την εκκλησία σοκαρισμένη, με το νυφικό της να έχει βαφτεί με αίμα.

Η 23χρονη αδερφή του γαμπρού πυροβολήθηκε επίσης στην πλάτη. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα, όπως μεταδίδει η New York Post.

