Σοκ σε κηδεία με τη φωνή μέσα από το φέρετρο: Αφήστε με να βγω, είναι σκοτεινά...

Σοκ έπαθε ο κόσμος που πήγε σε κηδεία, στην Ιρλανδία, όταν ακούστηκε μια φωνή μέσα από τον... τάφο.

Πηγή: ant1news.gr

«Αφήστε με να βγω έξω είναι σκοτεινά εδώ», φώναξε η φωνή μέσα από το φέρετρο, την ώρα που κατέβαινε στην «αγκαλιά» της γης. Το μήνυμα που είχε ηχογραφήσει ο εκλιπόντας όμψς δεν είχε τελειώσει.

«Πού στο διάολο βρίσκομαι; Είναι παππάς αυτός που ακούω; Είμαι ο Σάι, είμαι μέσα στο κουτί…», είπε και κατέληξε κάνοντας λογοπαίγνιο με το γνωστό τραγούδι «Hello».

«Hello again hello, hello I just called to say goodbye» (Γεια σας και πάλι γεια σας, απλώς τηλεφώνησα για να σας αποχαιρετίσω), ήταν τα τελευταία λόγια που ακούστηκαν από το φέρετρο.

Έτσι, ο 62χρονος από βετεράνος των Ιρλανδικών Αμυντικών Δυνάμεων προκάλεσε γέλια αντί για κλάματα στους φίλους και τους συγγενείς τους.

Σύμφωνα με την κόρη του, ήταν άρρωστος για τρία χρόνια και σχεδίασε την κηδεία του πέρυσι.

«Ήταν πάντα γεμάτος ζωή», δήλωσε η κόρη του.