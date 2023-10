Σοκ στη Βενετία από το πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο - Πώς έγινε η τραγωδία

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, στο λεωφορείο επέβαιναν πολίτες της Ουκρανίας, ενώ κατά πληροφορίες ανάμεσα στα θύματα είναι επίσης τουρίστες από τη Γερμανία.

Fatalities reported after a bus carrying tourists crashed off an overpass in Venice, Italy https://t.co/DBAKwwgTDA pic.twitter.com/iY7Nf5j1q4

Ο οδηγός ήταν Ιταλός, σαράντα ετών, με επτά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

Ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν τουλάχιστον δυο παιδιά.

Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb