Σοκ στη Βραζιλία: Πυροβόλησε έξι φορές τον δολοφόνο του πατέρα του μέσα στο δικαστήριο

Ενώ ο Terto εξαπολύει την οργή του επάνω στον 38χρονο κατηγορούμενο, στην υπόλοιπη αίθουσα επικρατεί χάος, ενώ οι ένορκοι και τα μέλη του δικαστηρίου διασκορπίζονται. Στη συνέχεια ο 27χρονος συνεχίζει να πυροβολεί ενώ ο De Moura προσπαθεί να βρει καταφύγιο.

Ο De Moura τελικά καταφεύγει πίσω από ένα γραφείο, ενώ ο Terto συνέχισε να πυροβολεί μέχρι να αδειάσει το περίστροφο.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο De Moura καταρρέει στο πάτωμα πίσω από το έδρανο των δικαστών, αλλά ο Terto τότε του ορμάει και τον χτυπάει με μανία δύο φορές στο κεφάλι με το όπλο, όπως δείχνει το βίντεο.

Σύμφωνα με το CNN Brasil, o Terto συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Το ανησυχητικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 29 Νοεμβρίου, αλλά το βίντεο με τους πυροβολισμούς δόθηκε στη δημοσιότητα μόλις τη Δευτέρα. Ο 27χρονος την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε στη φυλακή και έκτοτε παραμένει εκεί.

Ο De Moura παρά τους πολλαπλούς τραυματισμούς του κατάφερε να σωθεί.

