Σοκ στη Βραζιλία: Συνετρίβη αεροπλάνο με 62 επιβαίνοντες - ΒΙΝΤΕΟ

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν επιζώντες. Στις εικόνες από τον τόπο της αεροπορικής τραγωδίας, διακρίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται στον ουρανό από το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος.

Δείτε βίντεο από τη συντριβή:

?? ????BREAKING: COMMERCIAL AIRPLANE CRASHES IN RESIDENTIAL AREA NEAR SÃO PAULO

A Voepass ATR 72-500 has crashed directly into the Capela neighborhood of Vinhedo, just 43 miles from São Paulo's city center.

The plane was on its way to Guarulhos International Airport, Brazil's…