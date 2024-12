Σοκ στη Βρετανία: Έσφαξαν δύο ανήλικους που πέρασαν για δολοφόνους - ΒΙΝΤΕΟ

BREAKING: Four teenagers who murdered two boys in Bristol in a case of mistaken identity have been detained for life.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, στις 27 Ιανουαρίου άγνωστοι επιτέθηκαν σε ένα σπίτι, πετώντας τούβλα στη σκεπή. Ένας άνδρας είδε το περιστατικό και χαρακτηρίζοντας «δολοφόνους» τους δράστες, μάζεψε τέσσερις εφήβους κοντά στα 18 έτη (ο ένας είναι ενήλικας πλέον) και προσπάθησαν να τους ψάξουν με το αμάξι.

Τότε, είδαν τους δύο ανηλίκους να περπατάνε σε σκοτεινό δρόμο και πίστεψαν ότι ήταν οι «δολοφόνοι» που έψαχναν. Μέσα σε 33 δευτερόλεπτα τους μαχαίρωσαν πολλές φορές με δύο μαχαίρια περίπου 50 εκατοστά, ενώ τους χτυπούσαν με ρόπαλα του μπέιζμπολ. Στη συνέχεια, εξαφανίστηκαν και καυχήθηκαν, πιστεύοντας ότι έκαναν το έργο της αστυνομίας, την οποία κατηγορούσαν για αδιαφορία.

Ωστόσο, τα παιδιά που ήταν παιδικοί φίλοι, μόλις είχαν αγοράσει πίτσες και επέστρεφαν για να παίξουν video games.

Max Dixon and Mason Rist were attacked with machetes in Bristol after being wrongly identified for throwing bricks at a home.