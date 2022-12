Σοκ στη Βρετανία: Η Μέγκαν Μαρκλ ήθελε να αυτοκτονήσει -Νέες αποκαλύψεις για τη βασιλική οικογένεια

Τα πρώτα επεισόδια του ντοκιμαντέρ μεταξύ άλλων αποκαλύπτουν τη γνωριμία του ζευγαριού αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στις αρχές της σχέσης τους, ενώ αναφέρονται ακόμα και σε ρατσιστική συμπεριφορά από μέλη της βασιλικής οικογένειας σε βάρος της Μέγκαν Μαρκλ.

Η Ντόρια Ράγκλαντ, που μένει αρκετά κοντά στο πριγκιπικό ζεύγος στην Καλιφόρνια, δακρύζει όταν περιγράφει την πίεση που υπέστη η κόρη της όσο ζούσε στη Βρετανία. «Θυμάμαι να μου λέει ότι ήθελε να αφαιρέσει τη ζωή της. Μου ράγισε πραγματικά την καρδιά», υποστηρίζει κλαίγοντας.

«Ήξερα ότι ήταν κακό, αλλά το να την ακολουθούν συνεχώς αυτά τα όρνια, την έκανε να σκέφτεται ότι δεν ήθελε να είναι εδώ… δεν είναι εύκολο για μια μαμά να ακούει τέτοια πράγματα».

Με έντονη θλίψη, η μητέρα της Μέγκαν εξηγεί πως δεν μπορούσε να την προστατέψει. «Δεν μπορούσα, γνώριζα το άγχος που είχαν. Ένιωθα σαν να έτρεχαν».

