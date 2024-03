Σοκ στη Βρετανία: Με καρκίνο διαγνώστηκε η Κέιτ Μίντλετον - Η ανακοίνωσή της

«Αυτό φυσικά προκάλεσε τεράστιο σοκ και ο William και εγώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επεξεργαστούμε και να το διαχειριστούμε ιδιωτικά για χάρη της νεαρής οικογένειάς μας» αναφέρει η ίδια στο βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο «Χ». Και προσθέτει:

«Μου πήρε χρόνο για να αναρρώσω από μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση για να ξεκινήσω τη θεραπεία μου. Αλλά, το πιο σημαντικό, μας πήρε χρόνο για να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις με τον κατάλληλο τρόπο και να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαι εντάξει. Όπως τους έχω πει, είμαι καλά και γίνομαι όλο και πιο δυνατή κάθε μέρα εστιάζοντας στα πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ, στο μυαλό, το σώμα και το πνεύμα μου».

Δείτε το βίντεο:

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK