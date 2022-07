Σοκ στη Δανία από την επίθεση ενόπλου σε εμπορικό κέντρο: Τρεις νεκροί, πολλοί τραυματίες - ΕΙΚΟΝΕΣ

«Έχουμε τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», ενημέρωσε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου ο Σέραν Τόμασεν, ο αξιωματικός της αστυνομίας της πρωτεύουσας της Δανίας που έχει αναλάβει την έρευνα.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα σε αυτό το στάδιο. Σύμφωνα με τον κ. Τόμασεν, ο 22χρονος ήταν γνωστός στην αστυνομία, αλλά «περιφερειακά». «Δεν είναι κάποιος που ξέραμε ιδιαίτερα», είπε.

Τα θύματα είναι ένας σαραντάρης και δύο νέοι, οι ηλικίες των οποίων δεν διευκρινίστηκαν. Δεν δόθηκε κανένα άλλο στοιχείο για τους νεκρούς.

Το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, το Rigshospitalet, ανακοίνωσε πως εισήγαγε «μικρό αριθμό ασθενών». Κάλεσε εσπευσμένα περισσότερους γιατρούς και άλλα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού να προσέλθουν στις θέσεις τους.

«Στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε να θάλλουν σενάρια πως (ο δράστης) είχε ρατσιστικό κίνητρο, ή άλλο κίνητρο, όμως δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάτι που να το υποστηρίζει αυτό τη συγκεκριμένη στιγμή», σημείωσε ο κ. Τόμασεν.

Η αστυνομία πάντως ερευνά βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και εικονίζουν τον ύποπτο με όπλα και σε μία περίπτωση να στρέφει μια κάννη στο κεφάλι του, στοιχείο που εγείρει ερωτήματα για την ψυχική του υγεία.

Νωρίτερα, η αστυνομία της Κοπεγχάγης ανέφερε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν «τρομοκρατική» ενέργεια. Σημείωσε ακόμη πως κάνει την υπόθεση ότι ο δράστης ενήργησε μόνος.

Δυο ημέρες μετά το πέρασμα του ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας από την πρωτεύουσα της Δανίας και σκηνών αγαλλίασης, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στον τόπο της σφαγής και σε άλλες τοποθεσίες της Κοπεγχάγης.

Οι πυροβολισμοί άρχισαν γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα· 18:30 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας πανικόβλητη φυγή επισκεπτών. Στην περιοχή βρισκόταν πολύς κόσμος, κυρίως νέοι και νέες που σκόπευαν να πάνε αργότερα σε συναυλία του βρετανού αστέρα της ποπ Χάρι Στάιλς, η οποία ακυρώθηκε.

