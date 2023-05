Σοκ στη Φλόριντα: 13χρονη δέχτηκε επίθεση από καρχαρία - Πώς αντιστάθηκε και επέζησε

Το κορίτσι χτύπησε τον καρχαρία στο πρόσωπο για να τον αποτρέψει από το να της επιτεθεί και εκείνος κολύμπησε μακριά, αλλά τελικά επέστρεψε και χρειάστηκε να τον αποκρούσει ξανά. Η έφηβη φώναζε απεγνωσμένα τη μητέρα της καθώς ο καρχαρίας συνέχισε να την περιτριγυρίζει.

Η μητέρα της σοκαρίστηκε όταν είδε την κόρη της «εντελώς καλυμμένη με αίμα σχεδόν από την κορυφή ως τα νύχια». «Η Έλα δεν μπορούσε να δει πραγματικά τι συνέβαινε», είπε η μητέρα. «Έτρεμε, αλλά ήταν ήρεμη», είπε.

Το νεαρό κορίτσι υπέστη τραύματα στο στομάχι, το χέρι, το δάχτυλο και το γόνατο και χρειάστηκε να κάνει 19 ράμματα, σύμφωνα με το Local 10 News.

Παρά το γεγονός ότι χρειάστηκαν σχεδόν 20 ράμματα, η Έλα είπε ότι στην αρχή δεν ένιωσε πραγματικά τον πόνο. «Ήμουν κάπως σοκαρισμένη με όλα όσα συνέβησαν», δήλωσε στο τοπικό μέσο. «Έτσι, δεν ένιωθα πραγματικά πόνο επειδή η αδρεναλίνη ήταν στα ύψη».

Αυτή τη στιγμή η Έλα αναρρώνει στο σπίτι της και δήλωσε ότι είναι περήφανη για τις ουλές της, γνωρίζοντας ότι η επίθεση θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη.

Florida 13-year-old girl Ella Reed fights off shark that attacked her at beach https://t.co/M4DBzRCqcW